Tres ferits lleus en dos accidents de trànsit, a Escaldes i Andorra la Vella

Actualitzada 11/08/2017 a les 07:05

El cos de bombers va acudir a un accident de trànsit que es va produir davant de la rotonda de Govern quan tres vehicles, dos amb matrícula andorrana i un amb espanyola, van topar en aquell punt, a les 18.10 hores. El sinistre va deixar dues persones lleument ferides i segons el cos de bombers només es queixaven de les cervicals. Una hora abans, a avinguda del Pessebre d’Escaldes hi va haver un altre accident però aquest cop no va caldre la intervenció dels bombers. La policia va informar del xoc entre dos vehicles, un amb matricula andor­rana i l’altre espanyola, que va provocar un altre ferit lleu que va ser transportat a l’hospital. Els doctors van dir que els pacients estaven en espera d’unes plaques però que cap no revestia gravetat.