Una trentena de joves i infants es van reunir per gaudir d’una festa amb música en directe i un DJ resident, amb San Franciscos (sense alcohol) i el seu primer tatuatge, efímer, això sí. L’acte va servir per presentar la nova web de Joventut, que inclou atenció psicològica.

Un tatuatge efímer, còctels sense alcohol i un DJ punxant tecno a la Central van servir perquè desenes d’infants i de joves de la parròquia s’unissin a una festa chill out. L’ambient convidava a la gresca, amb llaminadures, patates, o crispetes, elements bàsics i fonamentals en qualsevol gresca adolescent. Això sí, molt exquisits a l’hora d’escollir beguda perquè malgrat que els mojitos o la pinya colada van tenir molts adeptes, “el rei segueix sent el San Francisco”, van afirmar des de la barra. Com sempre, aquesta gaudia de la millor ubicació possible, just a la mateixa distància entre el menjar,