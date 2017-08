Marín pensa en l'avinguda del Fener com a segon eix comercial

La zona ha prosperat darrerament, a remolc de Vivand, i els negocis han proliferat en carrers com Sant Antoni o Isabelle Sandy

La cònsol major d’Escaldes, Trini Marín, va afirmar que amb la remodelació de l’avinguda del Fener es “revitalitza una zona que va més enllà del mateix carrer”. “S’han obert molts comerços als voltants, especialment als carrers adjacents, com ara el de Sant Antoni o el d’Isabelle Sandy. Estar tan a prop de Carlemany ens permetrà revitalitzar-la encara més i tenir un segon carrer comercial”, va explicar la cònsol major. De fet, va insistir que “les reformes van servir per renovar tota la xarxa de serveis, però sobretot per embellir un carrer donant-li un toc personal, diferent a Vivand, però aconseguint