Canturri vol que l'ascensor de la Quirola s'acabi a la primavera

El conseller de Serveis Públics diu que l’adjudicació es farà al setembre

Actualitzada 10/08/2017 a les 09:44

El conseller de Serveis Públics i Circulació de la corporació de la capital, Miquel Canturri, va explicar després de la visita a la finalització de la primera fase de les obres de la Quirola que la previsió del comú és acabar-les totalment la primavera del 2018. “Fa pocs mesos vam treure el concurs per adjudicar les obres i al setembre es farà la licitació. La nostra intenció és que de cara a la primavera ja estiguin finalitzats tots els treballs”, va dir. La segona fase de les obres ha de fer totalment operatiu l’ascensor i també la passarel·la per connectar amb Príncep Benlloch i, per fer-ho, s’està en espera de poder treure la licitació de les obres, que es farà el setembre vinent. Aquesta obra ha de permetre revitalitzar la zona de Príncep Benlloch, que, segons el conseller, “prou falta li fa”, i beneficiarà “tant els infants del Lycée com els assistents als partits de bàsquet o de futbol”, va finalitzar.



Durant els treballs de la primera fase, que es van acabar fa pocs dies, es van construir les escales i l’estructura de l’ascensor, que hauran de connectar l’avinguda Príncep Benlloch amb el carrer de Tobira, però van patir un gran retard per culpa “de la roca dura que ens vam trobar quan vam començar els treballs. No podíem preveure-la i per superar-la vam haver de fer uns pilonatges externs”, va comentar el conseller.



Aquest fet hauria provocat que el pressupost passés dels 170.000 euros inicials als 231.000 finals. “No s’havia vist ben bé el tipus de roca sobre el qual es construiria i, per tant, vam haver de fer aquests pilonatges que ens van fer augmentar la despesa”, va explicar Canturri. Per la seva banda, la cònsol major, Conxita Marsol, va fer la visita de rigor a les obres, amb diversos consellers, per comprovar-ne l’estat.