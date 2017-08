Protecció Civil autoritza reobrir els berenadors i les barbacoes

Tot i la decisió, seran els comuns, en cada cas, els que tindran l’última paraula i els que permetran, finalment, reobrir aquests espais, i encara cap no ho ha fet.

Actualitzada 09/08/2017 a les 12:42

Protecció Civil ha decidit autoritzar la reobertura dels berenadors i de les barbacoes a tot el país, després de prohibir-les durant uns dies pel greu risc d’incendi que es va decretar a tot el país. Tot i la decisió, seran els comuns, en cada cas, els que tindran l’última paraula i els que permetran, finalment, reobrir aquests espais, i encara cap no ho ha fet.



Les altes temperatures que es van produir la setmana passada van obligar totes les corporacions a extremar les precaucions per evitar al màxim el risc de flames i totes van decidir prohibir l’ús d’aquestes instal·lacions. Per la seva banda, Protecció Civil també havia decretat un risc molt elevat, que en els últims dies i després de les pluges caigudes ha acabat rebaixant.