Les escales i l’estructura de l’ascensor ja estan finalitzades i ara manca construir una passarel·la que connecti l’edifici amb l’avinguda Príncep Benlloch i instal·lar l’ascensor

Finalitzada la primera fase de la connexió entre Príncep Benlloch i Tobira Un moment de la visita que els membres del comú han fet a les obres de La Quirola. Comú Andorra la Vella

Actualitzada 09/08/2017 a les 14:04

La connexió vertical entre l’avinguda Príncep Benlloch i Tobira serà una realitat d’aquí a uns mesos. L’obra a la Quirola s’ha dividit en dues fases i s’acaba de fer l’entrega de la primera. Les autoritats comunals, encapçalades per la cònsol major, Conxita Marsol, han pogut visitar 'in situ' l’evolució de les obres.



Malgrat que les escales i l’estructura de l’ascensor ja estan finalitzades, manca construir una passarel·la que connecti l’edifici amb l’avinguda Príncep Benlloch i instal·lar l’ascensor, a banda d’altres elements d’acabat de les escales. Això s’executarà en una segona fase que s’adjudicarà properament, tal com han informat des del comú d'Andorra la Vella. L’obertura al públic de la connexió, per tant, no serà una realitat fins que no s’executi la segona fase, que s’adjudicarà properament i que es preveu enllestir a la primavera del 2018.



La primera fase ha patit un retard per la dificultat de desmuntatge de la roca on s’ha construït la infraestructura. El pressupost final de la fase 1 és de 231.750 euros.