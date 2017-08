El Cenma explica com afecta el canvi climàtic els animals

L’investigador Benjamí Komac afirma que hi ha espècies que s’hi adapten

Actualitzada 09/08/2017 a les 09:49

El Centre d’Interpretació del Comapedrosa (CIC) va oferir ahir una conferència a càrrec de l’investigador del Centre d'Estudis de la Neu i de la Muntanya d’Andorra (Cenma) Benjamí Komac, sobre les conseqüències del canvi climàtic en diferents entorns, com afecta la biodiversitat i, especialment, la manera d’adaptar-se dels diferents animals que hi viuen. Segons Komac, “no totes les espècies actuen de la mateixa manera. Algunes pateixen poc o molt poc, i d’altres encara són capaces d’adaptar-se a la nova situació, però també és cert que un alt percentatge d’espècies poden veure amenaçada la seva manera de vida i les condicions a les quals estan acostumades”, va comentar el tècnic del Cenma.

A la conferència hi van assistir unes 15 persones, que van poder escoltar de primera mà els efectes pràctics que provoca aquest fenomen en determinats ecosistemes, “especialment el de muntanya, que és el que ens ocupa”, segons Komac. “El canvi climàtic es pot comprovar en qualsevol entorn natural, sobre com, per exemple, alguns boscos han reduït la seva mida i han perdut gran part de la seva biodiversitat. O com algunes de les tortugues estan veient alterat el seu entorn i perden qualitat de vida, etcètera”, va comentar.

La conferència, que va durar una hora i mitja, aproximadament, es va fer al CIC i va coincidir amb una exposició que es va inaugurar fa pocs dies, que estudia quatre animals molt concrets del parc natural del Comapedrosa i que pretén estudiar, a través seu, el paleoclima del parc, de manera que sabent a quina altitud hi ha restes dels animals els tècnics poden saber quina temperatura hi havia en aquell lloc fa molts anys. Una altra manera d’estudiar el canvi climàtic.