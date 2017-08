Nucli antic i places es consoliden com a escenaris de la festa major

La cònsol major destaca que l’any que ve es continuarà apostant per l’actual fórmula malgrat que cal “anar-se reinventant”

La cònsol major d’Andorra la Vella, Conxita Marsol, veu “consolidat” el centre històric i les places com a escenaris de festa major. Així ho va explicar ahir la màxima representant comunal en el balanç dels quatre dies de celebració. Marsol va considerar “un èxit” la fórmula encetada l’any passat, amb diverses propostes –aquest any fins a una seixante­na– repartides entre places i car­rers del nucli antic. El comú veu la plaça Guillemó i la del Poble com “el lloc idoni” per acollir concerts i activitats. Conxita Marsol va assegurar, d’aquesta manera, que s’hi “continuarà apostant”.

Un dels punts forts de l’edició