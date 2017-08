Marsol destaca que el centre històric es consolida com a escenari ideal de celebració

La cònsol major de la capital celebra la bona participació en els diferents actes de la festa major

La cònsol major d'Andorra la Vella, Conxita Marsol, ha fet aquest dilluns una valoració satisfactòria de la festa major de la capital, destacant que el centre històric, amb la plaça Guillemó i la plaça del Poble com a nuclis, s'ha confirmat com "el lloc idoni" per acollir la celebració, ja que és una zona que "porta molta gent" en un "ambient molt recollit". Marsol ha destacat l'elevada participació en totes les propostes, especialment el concert de La Pegatina i ha remarcat que aquest dilluns a la nit el concert de David Bisbal superarà les 4.000 persones.



Marsol ha destacat que la participació en algunes de les propostes, com la paella popular d'aquest dilluns, ha estat superior a la de l'any passat i que "la d'altres anys, segur", ja que ha recordat que l'actual majoria va fer canvis en les ubicacions de la festa major, que "s'havia anat perdent", ja que no es feien activitats a les places més enllà dels actes tradicionals, tal com ha remarcat Marsol. La cònsol major ha posat en relleu que divendres a la nit la plaça Guillemó estigués "plena" per veure La Pegatina i ha afegit que aquest dilluns al matí s'ha venut l'entrada "4.001" per veure a Bisbal, superant d'aquesta manera les expectatives, ja que el comú creia que "3.000 era la xifra ideal". Es tracta, tal com ha remarcat Marsol, d'un concert "popular", amb una afluència molt important, que permetrà la gent gaudir "d'una de les primeres figures" de la música espanyola. De fet, la cònsol major ha manifestat que no recordava "cap concert" amb tanta assistència.



De cara a l'any que ve, el centre històric i les places continuaran acollint el gruix de les propostes i Marsol ja ha avançat que hi haurà algunes activitats noves perquè "s'ha d'anar innovant". Pel que fa a la paella popular d'aquest dilluns, ha fet àmfasi en què la participació hagi estat "superior" a la de l'any passat i també que s'hagi millorat "l'escenari" en què s'ha desenvolupat, amb l'amenització d'un grup d'havaneres i decoració especial.



Des d'abans que es comencessin a repartir les racions ja eren molts els que feien cua a la plaça del Poble. En total, s'han cuinat unes 1.300 racions. Per a les que s'han fet servir "230 quilograms de pollastre i 125 de verdura", tal com ha destacat el cuiner Abundi Monterde, que ha lamentat que no s'hagi fet servir un sistema de tiquets, ja que hagués hagut una major "organització", ja que s'hauria controlat millor que cada persona rebés només una ració.