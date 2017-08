L'escenari a l'aire lliure d'Engolasters acull un homenatge a la música barroca

Unes cinquanta persones gaudeixen de la catalana Anna Alàs i l’Ensemble Daimonion

L’escenari a l’aire lliure d’Engolasters va acollir ahir la mezzosoprano catalana Anna Alàs i l’Ensemble Daimonion en el marc del Festival de Música Antiga dels Pirineus (Femap). La posada en escena va aplegar una cinquantena de persones, que van gaudir de la música en un indret que el Femap ha defensat en reiterades ocasions com un espai ideal per acollir concerts d’exterior. L’entorn natural s’ha consolidat des del 2015 com un dels espais del concert del programa de música antiga que recorre a l’estiu els Pirineus, malgrat que la idea de construir un amfitreatre a la zona, impulsada l’any 2010