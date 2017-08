Un grup de treballadors del comú crea un sindicat per fer d'interlocutor

El col·lectiu vol esdevenir una eina per facilitar la comunicació amb la corporació

Un grup de treballadors del comú de la Massana ha creat un sindicat per tal de canalitzar reclamacions. Un dels promotors de la iniciativa, Pancho Lizama, va explicar que de moment han constituït l’entitat i que al setembre celebraran la primera reunió per nomenar una junta directiva, fixar les quotes i redactar els estatuts. El Sindicat de Treballadors del comú de la Massana neix arran de la inquietud d’una quarantena d’empleats que comparteixen la necessitat d’organitzar-se per tal de millorar i facilitar la comunicació amb la corporació massanenca.

Lizama va destacar que una part del personal vol agrupar-se per “millorar situacions”