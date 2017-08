Marsol diu que l’empresa no entrega el document d’Indústria que té pendent i que no respon a les peticions

El comú d’Andorra la Vella ha entrat a la Batllia el requeriment per al tancament cautelar de l’aparcament dels Pouets, Dionis SLU, després que els seus responsables no hagin presentat la documentació que se’ls requeria des que es va obrir fa sis mesos. Ho va anunciar ahir la cònsol major, Conxita Marsol. “Fa dos o tres dies que l’empresa concessionària ha rebut el requeriment per al tancament cautelar. No ha tancat i, per tant [dimecres passat], es va entrar una demanda a la Batllia demanant que s’executi”, va avançar Marsol. La petició del comú és per al tancament “immediat” fins