Els 'bitxos' del Comapedrosa

Una exposició al Centre d’Interpretació del Comapedrosa promou el coneixement de la fauna autòctona del parc natural, amb un llenguatge planer i moltes curiositats. L’ha muntat Ectopyr, que estudia el canvi climàtic a partir d’uns rèptils autòctons del parc.

Al Centre d’Interpretació del Comapedrosa (CIC) hi ha muntada una exposició que explica d’una manera divertida i amena les principals espècies animals que viuen al parc natural. Aquesta exposició forma part del projecte que està desenvolupant Ectopyr, amb fons europeus, i com afirma el seu director a Andorra, Marc Mossoll, “per crear-la s’han unit la gana amb les ganes de menjar. Per una banda, nosaltres necessitàvem un espai on poder exposar la nostra recerca i, per l’altra, el comú de la Massana necessitava promocionar aquest espai”, explica Mossoll. Amb uns panells informatius, “de cartró perquè Europa també ens demana comptes

#1 Ricart

(03/08/17 08:56)