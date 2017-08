El comú porta el tancament cautelar dels Pouets a la Batllia

La decisió s'ha pres després que l'empresa no hagi lliurat al comú un seguit de documentació que li havia estat requerida, i que la corporació demanés el tancament cautelar, sense que la companyia hagi complert

Arran del fet que l’empresa concessionària de l’aparcament dels Pouets no hagi lliurat la documentació que el comú d’Andorra la Vella li havia requerit, la corporació va prendre la decisió de demanar, com a mesura cautelar, el tancament de la infraestructura, fins que tingués tots els documents demanats. L’empresa, però, ha fet cas omís i, per aquest motiu, la corporació comunal ha decidit dur l’afer a la Batllia, perquè “executi el requeriment” de tancament cautelar. Això no vol dir, tal com ha remarcat la cònsol major, Conxita Marsol, que “s’hagi resolt la concessió, sinó que és un tancament cautelar per evitar algun problema”.



Marsol ha remarcat que han tingut “molta paciència”, ja que fa “sis o set mesos” que es reclama documentació a l’empresa i que s’ha esperat perquè s’ha tingut en compte el servei quant a places d’aparcament que estava donat aquesta infraestructura. Davant el fet que aquests documents no els han estat lliurats i que fins i tot l’empresa ja no respon “els requeriments” de la corporació, el comú ha decidit aquest tancament cautelar. Marsol ha manifestat que li “sabia greu” haver de prendre aquesta decisió, ja que sembla que ara el pàrquing “anava bé” però ha remarcat que l’obligació del comú és vetllar “per la seguretat”. En cas que l’empresa lliurés aquesta documentació, la mesura s’aixecaria.



Entre els documents que el comú reclama a la concessionària n’hi ha d’instrústria, per declarar la finalització de l’obra. Segons Marsol, sembla que ha canviat l’empresa d’enginyeria. A més, divendres passat es van demanar les pòlisses per verificar que estiguin al dia i, tot i que havien de ser lliurades abans de dilluns a la nit, no ha estat així.



A la justícia per saber si els funcionaris tenen altra feina

D’altra banda, el comú ha dut a la justícia, també, la petició perquè la CASS li faciliti les dades per saber quants funcionaris de la corporació comunal tenen una altra feina. La cònsol major ha defensat que es tracta de defensar el compliment de la llei de la funció pública, que estableix que un funcionari no pot ser assalariat en una altra empresa. Ha posat en relleu que consideren que la quantitat “és petita” però que “tenen dret a saber-ho”. En un primer moment, el comú va demanar les dades a la CASS, que es va negar a facilitar-les malgrat l’Agència de Protecció de Dades (APDA) havia fet un informe avalant la petició de la corporació. Marsol ha especificat que aquest neguit per saber si hi ha persones a la corporació que tenen una altra feina va sorgir en fer l’externalització de la recollida d’escombraries, ja que van poder constatar que hi havia molts empleats als que “no els anava bé” un canvi d’horari perquè tindrien una altra feina. La cònsol defensa que “l’única manera” que tenen de saber si es dona aquesta situació és a través de la CASS, que apel·la a la protecció de dades per no lliurar aquesta informació.