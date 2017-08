El cantant d’Almeria complirà les expectatives de públic que ha previst el comú, que és d’entre 4.000 i 5.000 persones

La venda d’entrades per al concert que David Bisbal oferirà dilluns vinent, en el marc de la festa major de la capital, està anant al ritme que des del comú es calculava. Segons fonts de la corporació, ja s’haurien venut més de 2.500 entrades per veure el cantant d’Almeria i això significa arribar a la meitat de l’aforament que s’ha previst per a l’ocasió. També van confirmar que l’increment en la compra de tiquets hauria agafat força les últimes hores, i encara queden molts dies per al concert, de manera que confien a arribar a la xifra pretesa d’entre 4.000