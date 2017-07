L'edifici del coll de la Botella s'estrenarà pels 35 anys de Pal

Les obres duraran tot l’estiu i la inauguració està prevista pel desembre

Actualitzada 31/07/2017 a les 07:03

Arnald Sanllehy Andorra la Vella

La inauguració del nou edifici de serveis que s’està construint al coll de la Botella es farà coincidir amb el 35è aniversari de l’estació de Pal, així ho va explicar el cònsol major, David Baró. “Volem unir aquests dos fets perquè estem intentant potenciar aquesta zona perquè en un futur ens plantegem poder unir, just pel coll de la Botella, les estacions de Pal i d’Arinsal”. Les obres per tenir enllestit el nou edifici duraran tot l’estiu i un cop finalitzades acollirà una escola d’esquí, tindrà ter­rasses i restaurants i també el pàrquing del telecabina. Baró va explicar que aquests treballs cor­responen només a la fase 1 del projecte i que contemplen “la construcció de l’edifici i la dels col·lectius, encara que aquesta última ja està finalitzada”. El cost total de l’operació és de 2,4 milions d’euros que el comú va poder abonar per l’excedent que tenia de tresoreria.

Per Baró, la infraestructura és important “a banda del valor econòmic i pels plans que tenim dipositats en aquesta zona, perquè és un projecte que es va aprovar per unanimitat en el ple, és a dir, que genera consens”, va emfatitzar. També va recordar que el projecte el va presentar en una reunió de poble fa uns mesos.

La infraestructura s’inclou dins del pla estratègic d’EMAP, que necessitarà un finançament total de 6,7 milions d’euros. El comú ja ha posat la seva part i els 4,3 restants els invertiran els cinc bancs del país que en el seu moment ja van autoritzar les operacions. De cara a la pròxima temporada, la 2018-2019, es preveu la inversió de 640.000 euros a les pistes del Beç, la del Gall, la Transversal i la Joan Carchat.