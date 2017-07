El Govern donarà resposta a l’al·legació presentada per Viladomat contra la plataforma de Soldeu i la corporació espera que sigui favorable als seus interessos

El comú de Canillo no pensa en una altra opció que no sigui la de començar les obres de la plataforma de Soldeu aquesta setmana, com va anunciar Ensisa que faria. El cònsol menor de la parròquia, David Palmitjavila, ho va afirmar durant la celebració dels gossos d’atura que es va celebrar ahir. “No tenim pla B, només contemplem l’A i és el que ja hem anunciat. És cert que cal esperar a les al·legacions presentades contra la plataforma, però creiem que hem fet bé les coses i que tot sortirà segons el previst”, va dir. Divendres passat va finalitzar