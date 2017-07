Els comuns d'Encamp i la Massana aproven l'acord de competències

Aquest pacte compromet el Govern, les corporacions i els partits a treballar per solucionar els temes que havien quedat fora del projecte de llei

En els consells del comú d’Encamp i de la Massana que es van celebrar ahir es va aprovar per unanimitat la signatura del pacte institucional que el Govern els va presentar per comprometre’s a treballar en tres aspectes que han quedat fora del projecte de llei de competències, com són el pla pedagògic per als infants menors de 6 anys, l’ajuda als joves amb risc d’exclusió social i les exempcions de taxes a les parapúbliques per part dels comuns. L’acord l’han de subscriure tant el mateix Govern, com els grups parlamentaris i les corporacions, és a dir, els responsables dels