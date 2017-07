Obre a la circulació la renovada avinguda del Fener

Amb aquesta reforma, la voluntat es "reposicionar" el Fener com a principal carrer comercial de la parròquia, ha destacat el cònsol menor, Marc Calvet

Actualitzada 28/07/2017 a les 13:45

La renovada avinguda del Fener ja està oberta al trànsit i és accessible per als vianants. Han estat set mesos d'obres, amb aturades puntuals per la meteorologia, i treballs dificultosos que han estat "molestos" per als veïns de la zona, ha reconegut el cònsol menor d'Escaldes, Marc Calvet. Però el resultat és "un carrer ampli, agradable i on s'hi pot passejar" al llarg de 700 metres, ha destacat el cònsol. Un embelliment que eleva l'avinguda com un dels accessos principals d'Escades, i un eix comercial a l'alçada de Carlemany, ha afegit.



Les obres han tingut un cost global de dos milions d'euros. L'embelliment ha suposat la instal·lació de nou mobiliari urbà, enllumenat i arbrat en unes voravies que ara són més amples. S'han posat també seients de cautxú taronges reciclats i de disseny, i s'ha construït un parc infantil al costat del nou aparcament de les Bordes de Cal Prat.



La part complicada de les obres, però, ha estat tot el que fa referència a la part soterrada, amb la renovació de la xarxa d'aigua potable i de la xarxa separativa d'aigües pluvials i residuals, des del carrer Picó fins al carrer de la Unió, juntament com el soterrament de les canalitzacions d'Andorra Telecom. Ha estat "una obra civil important", ha assegurat Calvet, que ha obligat a foradar el subsòl de l'avinguda fins a dos metres.



La zona amb més dificultat dins aquests treballs del subsòl ha estat la de la cruïlla amb el carrer ciutat de Sabadell, ha explicat l'arquitecte de l'obra, Marc Monegal, que va obligar a fer alguns canvis al projecte, també perquè es van fer durant l'hivern.



La prolongació del carrer Sant Antoni, el proper pas

Monegal ha destacat que l'obra ja està acabada a excepció de la cruïlla que s'ha de fer a l'alçada del carrer Sant Antoni, la qual no es farà fins que no es dugui a terme la prolongació d'aquest carrer fins a la carretera de l'Obac. Aquests treballs, que no seran tan "traumàtics" com els de l'avinguda del Fener perquè no impliquen canvis al soterrament, començaran al setembre i s'allargaran uns tres mesos, ha informat Calvet.