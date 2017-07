El bus de la Seu pararà a l'Estació Nacional però no serà el seu final

El ministre Jordi Torres va explicar que la voluntat és que hi faci una aturada, “com totes les línies internacionals”

L’autobús de la Seu sí que haurà de fer parada a l’Estació Nacional, encara que no caldrà que sigui el seu destí final, així ho va confirmar ahir el ministre d’Ordenament Territorial, Jordi Tor­res, que va manifestar la voluntat que la companyia “s’aturi allà com totes les línies internacionals, encara que pel fet d’estar a menys de 50 quilòmetres, no haurà de ser el final. Això ja estava en les bases”, va dir. La possible parada obligatòria podria alterar els horaris d’aquest servei que fa més de 60 anys que manté el recorregut, “i no volem causar un perjudici als