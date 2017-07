Acaba la millora del camí ral d'Ordino a Sornàs

El tram del camí ral entre Ordino i Sornàs ha estat objecte d'una millora que ha afectat uns 700 metres. La següent intervenció serà en el tram d'Ansalonga a la Cortinada

Ja és possible anar des de Sornàs a Ordino sense “trepitjar la carretera” gràcies a la millora del camí ral entre aquests dos punts. Representants del Govern i del comú d’Ordino han comprovat aquest dijous el resultat dels treballs que s’hi han dut a terme en un tram de 700 metres i als quals s’hi han destinat 250.00 euros. Durant l’acte, tant des del Govern com des del comú s’ha reiterat la voluntat de continuar treballant perquè en un futur sigui possible anar des de les parròquies centrals fins al parc natural de Sorteny i, fins i tot, al túnel del Port del Rat.



El ministre d’Ordenament Territorial, Jordi Torres, ha destacat que els treballs han servit per estabilitzar el ferm, protegir les parcel·les de privats, canalitzar l’aigua i fer algun mirador, per als quals s’ha fet servir pedra sense gairebé formigó, tal com ha remarcat el ministre. Ara falta la instal·lació de mobiliari urbà com bancs perquè els passejants puguin descansar. El projecte s’emmarca en el pla d’infraestructures verdes i l’estratègia nacional del paisatge i, segons el titular d'Ordenament Territorial, hi ha previstos diversos trams amb un pressupost i una llargada similar al que s’ha inaugurat aquest dijous.



La cònsol menor d’Ordino, Gemma Riba, ha valorat molt positivament aquest projecte en el qual s’ha treballat de manera “transversal” entre el Govern i el comú. La corporació continua negociant amb els propietaris per fer possible la continuïtat de les millores en el camí per unir la parròquia i el parc natural de Sorteny. Precisament, ha destacat que el que es podria fer de manera immediata seria el tram entre Ansalonga i la Cortinada, que podria ser una realitat “l’any vinent” i quedaria per a més endavant la connexió entre Sornàs i Ansalonga. De moment, les converses amb els propietaris per fer possible aquest projecte són “positives”, segons Riba.



El ministre ha posat en relleu la feina que s’ha fet a la vall del Nord, no només amb aquest camí sinó també a la CG-3. En aquest cas, ha destacat que ja hi ha els convenis amb el 80% dels propietaris per a la millora de la carretera i perquè a finals de legislatura estiguin tots els trams licitats amb la intenció que estiguin finalitzats el 2020.