La unió del Cos de voluntaris per la natura i els alumnes de l’escola especialitzada Nostra Senyora de Meritxell ha permès la construcció d’un espai perquè els alumnes del centre puguin fer activitats a l’aire lliure i a l’ombra. Tots han guanyat una experiència comuna.

Els joves que participen en el programa del Cos de voluntaris per la natura (CVN) de la Massana van col·laborar amb els alumnes de l’escola especialitzada Nostra Senyora de Meritxell (Eensm) en la construcció d’una pèrgola que donarà ombra als estudiants quan surtin al pati. Aquesta era una necessitat que tenia el centre, tal com va destacar la seva directora, Celine Mandicó, durant la inauguració de la nova estructura que es va fer ahir a l’escola de Santa Coloma. “Aquest pati estava una mica massa assolellat i necessitàvem aquesta zona a la fresca, per això els nostres alumnes han treballat