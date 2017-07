Els comptes de Grandvalira seran un 20% inferiors l'hivern que ve

Nevasa aprova uns pressupostos amb menys inversió per promocionar la marca

Els comptes de Grandvalira per a l’any que ve seran un 20% inferiors als de la temporada passada. El consell d’administració de Nevasa, la societat que gestiona el domini esquiable, va aprovar dilluns reduir el pressupost per a l’hivern 2017-2018 tenint en compte que amb la desaparició de Grandvalira caldrà menys inversió per promocionar-la. No obstant això, el funcionament del domini es mantindrà sense canvis i se seguirà venent el forfet únic (hi haurà una sola central de reserves) tot i que les dues marques incloses en el paraigua Grandvalira, Pas de la Casa-Grau Roig i Soldeu-el Tarter, s’aniran preparant