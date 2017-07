El vessament d'un tub obliga a tallar l'aigua a La Plana

La interrupció del servei va durar unes hores i va costar trobar la fuita

Mig veïnat de la Plana va quedar-se sense subministrament d’aigua durant unes hores per la reparació d’un dels tubs del dipòsit que alimenta la zona i que des de divendres va patir una fuita que va obligar a intervenir els tècnics de Capesa. El seu director, Eduard López Mirmi, va explicar que el tall en el subministrament no hauria afectat gaire gent perquè “molts veïns tenen dipòsits, així que podrem treballar tranquils”. Segons va comentar, divendres van notar com el consum d’aquest dipòsit d’aigua es disparava d’una manera alarmant, fins al punt que gairebé no permetia que es reomplís. “Al