Un espectacle musical amb llum làser com a novetat de les Nits d'estiu

Es podrà veure el pròxim 27 de juliol a les 22 hores al patrimoni històric de Sant Romà de les Bons

Actualitzada 24/07/2017 a les 13:36

ʻEncamp en clau de llumʼ presenta el nou espectacle de les Nits dʼestiu a Encamp 'Around the castle', que es podrà veure el pròxim 27 de juliol a les 22 hores al patrimoni històric de Sant Romà de les Bons. El músic encampadà Gil Rossell protagonitzarà un espectacle innovador pensat exclusivament per a les Nits dʼestiu, un maridatge de música i llum làser que inclou 10 cançons inèdites i dues que formen part de la discografia de Rossell i que són èxits assegurats.



Les cançons aniran acompanyades dʼun espectacle de llum que anirà en funció del ritme de la música i el títol de cada cançó. La temática de les cançons será la vida al castell. En definitiva, es tracta d'un espectacle que integra música d'un artista del país, espectacle de jocs de llums làser i un indret molt especial per als encampadans. La durada prevista del concert és de 70 minuts i és gratuït.