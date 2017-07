L'explotadora dels Pouets assegura que treballa per tenir la certificació

Defensa que no hi ha “deixadesa” però que se’ls requereix una documentació díficil d’obtenir perquè afecta una maquinària heretada en mal estat

L’ultimàtum que la setmana passada la cònsol major d’Andorra la Vella, Conxita Marsol, va asseverar que s’havia donat a la concessionària de l’aparcament dels Pouets, Dionis SLU, ha sorprès l’empresa, segons van assenyalar fonts de la mateixa. Les fonts indiquen que no hi ha “deixadesa” per part de l’explotadora de l’aparcament i que treballen per obtenir la documentació que els està requerint la corporació par­roquial amb una enginyeria especialitzada i també amb el departament d’Indústria del Go­vern i que el comú n’és coneixedor de la tasca que s’està fent. Ara bé, van indicar que el problema rau en el fet