Bruixes per animar la festa

Els escaldencs van donar ahir el tret de sortida a la seva major celebració amb l’obertura del mercat d’artesania que va ser d’inici força concorregut.

La festa Major d’Escaldes va arrencar ahir amb un gran nombre de visitants i cinc dies d’activitats per endavant. Ahir al migdia una de les cites era l’obertura del Mercat de Bruixes, un lloc per descobrir tot tipus de parades artesanals i gastronomia, i amb molts dels seus firaires vestits de bruixes i bruixots.

“Fa molts anys que venim a vendre-hi fruits secs garapinyats i sempre hi ha molt bon ambient”, explicava en Manel Colomer, de Girasol. I hi coincidia en Jesús Calvo, de Ruta 58, una parada amb una àmplia oferta gastronòmica dedicada al pernil. “La valoració que en fem