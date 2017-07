Reobre el parc infantil ordinenc del Prat del Call Reobre el parc infantil ordinenc del Prat del Call Comú d'Ordino

Actualitzada 21/07/2017 a les 07:00

El comú ha reobert el parc infantil de Prat de Call després d’un tancament parcial de dues setmanes per tal de fer-hi treballs de millora. Tal com va informar la corporació, s’ha col·locat gespa artificial a la feixa de joc superior destinada als infants més grans i s’ha aprofitat l’inici de les vacances escolars per portar-ho a terme, ja que en aquesta època l’afluència d’infants és menor.