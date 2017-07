Les obres d'embelliment de Meritxell començaran l'abril del 2018

Els canvis urbanístics també preveuen la implementació d’un sol sentit de circulació a la part alta de l’avinguda

Actualitzada 20/07/2017 a les 17:07

Des del 10 de juliol de l’any passat, al tram entre el carrer de la Unió i la plaça de la Rotonda de l’avinguda Meritxell, ja no hi circulen vehicles rodats. Després d’un any de funcionament d’aquest nou mètode, la cònsol major, Conxita Marsol, ha fet una valoració molt positiva. “Ha funcionat molt bé, no hem tingut cap problema i els comerciants ho han acceptat perfectament, el sistema ha funcionat”, ha afirmat la cònsol en resposta a algunes queixes d’alguns comerciants.



Per la màxima representant del comú de la capital, un cop assumit aquest canvi, el pròxim pas a fer és tirar endavant l’embelliment de tota l’avinguda. Un embelliment que no serà exactament el mateix que el de l’avinguda Carlemany, perquè “tenim unes necessitats diferents, ells ja tenen granit”, ha explicat la cònsol. Tot i això, es preveu una zona de transició entre el model de paviment d’Andorra la Vella i el d’Escaldes-Engordany.



D’aquesta manera, Marsol ha avançat que les obres començaran, previsiblement, l’1 d’abril de l’any que ve i seran realitzades per dues empreses diferents. La idea és que les obres comencin de manera conjunta, tant a la part alta com a la baixa, i que es realitzin en dues fases, una abans de l’estiu i l’altre a la tardor. Tot plegat perquè a finals del 2018 ja estiguin totes acabades. L’actuació urbanística preveu posar un nou paviment de granit, "fer quelcom més modern a nivell d’enllumenat", netejar tot el mobiliari urbà per potenciar “l’accessibilitat universal” i canviar també el color del carrer. També es preveu la instal·lació de semàfors intel·ligents al terra.



“L’objectiu és que cada vegada sigui més per a vianants, per fer una ciutat on els cotxes s’hi trobin incòmodes”, ha dit la cònsol. Aquest primer esbós es va presentar dilluns a les associacions implicades i, segons explica la cònsol, també preveu la implementació d’un sol sentit de cotxes a la part alta de l’avinguda (la més propera al comú), eliminant així un dels carrils que hi ha actualment. “Un sol carril crec que ho té tothom bastant assumit, el que no està decidida és la direcció”.



El cost total de les obres encara es desconeix, malgrat que la idea del govern comunal és que s’adjudiquin part de les obres abans d’acabar el 2017 per un valor d’1 milió d’euros, malgrat que les obres no s’iniciaran fins l’any que ve. En la redacció de les primeres idees del projecte també està prevista la instal·lació de dos ascensors, un dels quals connectarà Prat de la Creu i l’avinguda, i l’altre per unir el carrer bisbe Iglesias amb l’avinguda. Tot plegat, ha destacat Marsol, és “un projecte global que estudia tota l’avinguda Meritxell”.



L’entrada per la part de darrere de l’hipermercat L.Eleclerc

La polèmica sobre el fet que el carrer de la Borda estigui actualment obert al trànsit per poder accedir al pàrquing de l'hipermercat L.Eleclerc i als hotels Valmar i Pitiussa, "és un tema que ja està tancat", ha assegurat Marsol, ja que en el futur s’entrarà al pàrquing de l’hipermercat pel carrer Josep Rosell. Malgrat que ja estar decidit, la cònsol major ha explicat que s’ha decidit posposar-lo fins que no es realitzin les obres d’embelliment.