Actualitzada 20/07/2017 a les 06:41

El deute tributari de 450 ciutadans i empreses d’Ordino s’eleva als 24.542 euros, segons es desprèn d’un edicte publicat ahir al BOPA. Per altra banda, hi ha mig centenar de multes de circulació pendents de cobrament per un import de 1.500 euros.