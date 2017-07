La cònsol major de la capital assegura que intensificaran les campanyes de conscienciació i no descarta multar si els problemes persisteixen

El comú d’Andorra la Vella assegura que està estudiant mesures per pal·liar l’acumulació de residus als contenidors de diferents punts de la capital. La cònsol major de la parròquia, Conxita Marsol, va assegurar ahir al Diari que posaran fil a l’agulla per evitar la imatge dels abocadors plens de deixalles. L’ens es planteja retirar els contenidors de recollida selectiva i incrementar les campa-nyes de conscienciació. Fins i tot no descarta imposar sancions en cas que les mesures aplicades no tinguin efecte. L’acumulació d’escombraries ha estat denunciada per veïns a causa de la insalubritat que això comporta i perquè creuen que