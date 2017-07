Nou aparcament al parc natural del Comapedrosa El nou aparcament compta amb una trentena de places.

Actualitzada 18/07/2017 a les 06:56

El parc natural del Comapedrosa compta des d’ahir amb una nova zona d’aparcament, amb una capacitat per a una trentena de places. El temps màxim d’estacionament permès serà de tres dies, ja que el pla rector del parc estipula aquest termini com a límit per pernoctar als refugis. El cost de construcció del nou aparcament és de 8.500 euros.