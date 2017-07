Els habitants del carrer La Llacuna consideren que la brutícia afecta la salut dels ciutadans i perjudica els comerços que hi ha a la zona

Veïns del carrer La Llacuna, a la capital, han manifestat els dar­rers dies al comú d’Andorra la Vella el seu descontentament a causa de l’acumulació d’escombraries fora dels contenidors. Exigeixen mesures per pal·liar un problema que consideren que fa temps que dura. Els veïns denuncien que ara, en ple estiu, aquesta qüestió s’accentua encara més per la forta calor, perquè l’aire no corre, fet que provoca l’aparició de males olors.

Conxita Martínez, propietària del restaurant Ca la Conxita, creu que l’acumulació de les deixalles és un problema que perjudica tant la salut dels veïns com els negocis de la zona. “Els