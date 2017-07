La cònsol major anuncia que vol una proposta moderna per fer una entrada al centre “atractiva i que cridi l’atenció”

“Vull quelcom modern, no cal que sigui un edifici, pot ser un ascensor, mil coses, un ascensor horitzontal. Que ens aportin idees.” És el plantejament de la cònsol major d’Andorra la Vella per al projecte emblemàtic que va anunciar que es farà a la parcel·la obtinguda com a resultat de la cessió de terreny al carrer Doctor Vilanova, i que emfatitza que la parròquia “necessita que sigui pràctic, però també que cridi l’atenció”, perquè avui dia la gent es mou molt per aquestes coses, per anar a la plataforma més alta del món, la que fa més vertigen, “donem quelcom