Volen més controls en zona de càrrega i descàrrega a Vivand

Actualitzada 13/07/2017 a les 06:55

Redacció Andorra la Vella

El comitè parroquial de Liberals d’Andorra a Escaldes-Engordany ha denunciat la manca de control dels vehicles estacionats a la zona de Vivand durant les hores que està permesa la càrrega i descàrrega. Aquesta mancança propicia que alguns vehicles “s’hi passin hores aparcats” i que en determinats moments “la totalitat del marge esquerre de Vivand estigui ocupat per furgonetes i camions”, expliquen els liberals. Per aquest motiu, demanen al comú que “revisi i controli la zona per evitar que cada matí sembli un polígon”.