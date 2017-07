La comissió que es va crear per encarar el problema les veu “totalment inútils”, ja que diu que mai no ha caigut cap roc

El quart de Pal està en peu de guerra amb el Govern i el comú de la Massana per la xarxa metàl·lica antidespreniments que s’està instal·lant just a sobre de les cases més antigues del poble. Segons la comissió que es va crear expressament per lluitar contra aquesta barrera, “estem indignats. Som d’aquí, conservem el poble amb el millor aspecte i és una pena que Govern ens obligui a posar aquesta desgràcia. L’impacte visual serà horrorós”. Les xarxes metàl·liques, que es calcula que tindran uns cinc metres d’alçada i recorreran una distància de gairebé cent metres, “són totalment inútils”, segons