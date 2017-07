SDP carrega contra “l'acord institucional” del Govern

Actualitzada 12/07/2017 a les 07:01

Arnald Sanllehy Andorra la Vella

La formació socialdemòcrata va criticar que Govern hagi remès als partits un “acord institucional” en què es recull que totes les formacions es comprometen a treballar per trobar una sortida a tres problemàtiques que van quedar fora del pacte de les competències i transferències. Segons el conseller general d’SDP, Víctor Naudi, “que hagin quedat fora temes importants ja demostra que no serà un bon acord”. El president del partit, Jaume Bartumeu, el va titllar de “nyap” i va dir que ells “ni compartien ni compartirien el suposat acord institucional”. Naudi va afirmar que era “una burla a les institucions”.

Els tres punts que Govern es compromet a tractar aviat són la creació de dos plans educatius, un per a infants de 0 a 2 anys i un altre per als de 3 a 6. Per Naudi, “no s’escauen” els plans per a infants tan petits. El segon punt vol ajudar els joves en risc d’exclusió social i des d’SDP critiquen que no es faci directament. Finalment, les exempcions de taxes a les parapúbliques per part dels comuns són una “incoherència”.