L’adquisició es faria amb una aportació de capital que serviria per fer les inversions previstes al pla director de l’estació

Saetde va presentar divendres passat una oferta preliminar per a la compra de la majoria de les accions de l’estació d’Ordino-Arcalís, propietat al cent per cent del comú. Segons van explicar el cònsol major, Josep Àngel Mortés, i el director de Secnoa (societat explotadora del camp de neu d’Ordino-Arcalís), Xabier Ajona, l’adquisició es faria a través d’una ampliació de capital que tindria com a objectiu principal disposar dels diners necessaris per fer les inversions recollides al pla director de l’estació.

L’oferta és per la major part del paquet accionarial, més enllà de 51%, entenent que una part de la societat encara