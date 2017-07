El comú rebutja que l'espai de la Comella continuï com a alberg

La corporació treballa amb la idea que s’hi faci un centre d’interpretació o d’alt rendiment esportiu

Després de l’estiu o com a molt tard a final d’any es publicarà el plec de bases per al concurs que decidirà de quina manera s’explota i es comercialitza l’alberg de la Comella, segons van informar fons de la corporació. La intenció del comú és treure aquest concurs i que sigui a proposta de les empreses que s’hi presentin de quina manera voldran explotar aquesta instal·lació, que va tancar a final de gener.

Segons el calendari ideat pel govern comunal, el plec de bases per aconseguir-ne la gestió es publicarà els pròxims mesos perquè ja es pugui començar la comercialització i