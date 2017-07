Experiències a la Massana, una nova ruta de senderisme Les rutes pel Comapedrosa es poden fer a cavall. COMÚ LA MASSANA

Actualitzada 08/07/2017 a les 07:01

Redacció Andorra la Vella

El departament de Turisme de la corporació massanenca va presentar cinc propostes per descobrir els paisatges i la natura de la parròquia a través d’unes rutes guiades a peu o a cavall. Una de les novetats d’aquesta temporada és Experiències a la Massana, dirigida al públic familiar i que consisteix en vàries excursions de quatre hores en tres zones diferents; les bordes del Cardemeller, el bosc de Padern i els cortals de Sispony. El Centre d’Interpretació del Comapedrosa també proposa unes rutes de senderisme per conèixer el parc natural i disposa d’un vídeo en 360 graus per fer una excursió virtual, encara que des de fa sis anys triomfa el passeig en cavall fins al refugi del pla de l’Estany, a 2.200 metres, per després fer la baixada caminant. Una altra opció són les rutes guiades que aquest any ofereix Vallnord-Pal Arinsal. L’oferta inclou una vintena d’itineraris que es poden completar amb activitats com ara agafar el telefèric de Pal a Arinsal, fer un pícnic o un dinar, o pernoctar al refugi del Comapedrosa.