L'oposició d'Encamp critica la rescissió del contracte de l'alberg de la Baronia

Segons Liberals+Independents (LdA+I), no existeix una causa major per rescindir el contracte i consideren que l'empresa és la responsable exclusiva de saber si és viable el projecte

Actualitzada 06/07/2017 a les 19:27

El cònsol major d'Encamp, Jordi Torres, ha anunciat avui, a la sessió de consell de comú celebrada al Pas de la Casa, que s'ha arribat a un acord amb l'empresa que tenia la concessió per gestionar l'alberg de la Baronia i la zona dels Cortals per tal de rescindir el contracte, de 15 anys, i retornar-los la fiança, de 69.500 euros.



Aquesta decisió de rescissió del contracte ha arribat després que el Govern advertís que els doms, unes cúpules que la concessionària volia construir als arbres com a habitacions, no estan previstes a la Llei del sòl. A causa d'això, la concessionària, veient el risc que es paralitzés el projecte, ha decidit aturar el projecte, ja que, a més, Torres assegura que gran part de l'equilibri econòmic del projecte es devia a la construcció d'aquests doms.



Els consellers de Liberals+Independents (LdA+I), Maria Isabel Lafoz i Jordi Troguet, han defensat que no hi ha cap causa major per rescindir el contacte, sinó que només hi ha una falta de previsió de l'empresa. També han assegurat que la concessionària és l'única responsable d’estudiar la viabilitat del projecte, i que "és molt gros que el comú assumeixi part de responsabilitat". A més, han denunciat que han aportat un inversor estranger perquè gestioni l'alberg mentre no es presenti un nou concurs i se'ls hi ha denegat el projecte a la junta de govern.



Pel que fa el Partit Socialdemòcrata+Independents (PS+I), el conseller Joan Sans troba "injust" que es retorni el total de la fiança a l'empresa concessionària, ja que "se'ls hauria de penalitzar, requisant-los una part de la fiança". Sans considera que l'única perjudicada és la població d'Encamp i ha assegurat que al concurs públic no es deia quin ús s'havia de fer de la zona, ni si s'havien de posar doms. "No és responsabilitat nostre que no sigui viable el seu projecte i no han executat la proposta que vam aprovar", ha reiterat.



Segons el cònsol major, Jordi Torres, el comú sí que té part de responsabilitat, ja que el concurs públic no preveia la construcció dels doms, però el comú va fer l'adjudicació de la concessió mitjançant el projecte que va presentar l'empresa, que si que els incloïa.



Per últim, el conseller de PS+I, Joan Sans, ha reclamat que es presentin les factures, d'un total de 110.000 euros, que l'empresa assegura que ha invertit en millores de l'alberg de la Baronia i la zona dels Cortals i que la concessonària interpreta que vora els 60.000 euros es podrien reclamar al comú, perquè són millores que "es queden", ha explicat Torres. Per aquest motiu, Torres considera que l'única solució era arribar a un acord mutu i a un retorn íntegre de la fiança "per estalviar-nos recursos que segurament no guanyaríem".