El comú demana als ciutadans que tirin les escombraries entre les 8 i les 10 del vespre

Es pretén evitar que les deixalles s'acumulin als contenidors donant una mala imatge del país als turistes

Actualitzada 04/07/2017 a les 13:37

Amb el lema 'És l'hora de posar les coses al seu lloc', el comú d'Andorra la Vella ha començat aquest dimarts una segona campanya de sensibilització amb l'objectiu que els ciutadans i les empreses compleixin l'horari de tirar les deixalles als contenidors, que han d'estar en un espai interior dels edificis, tal com recull la llei. Així, el comú demana que els ciutadans tirin les escombraries entre les 8 i les 10 del vespre, de manera que el servei de recollida pugui retirar tota la brossa quan passi a partir de les 10 de la nit. "L'hora s'ha de respectar i ara sovint no és així; és important complir l'horari, ja que ara ve l'època d'estiu, així que tindrem molts visitants, i la imatge que ofereix la parròquia, plena de bosses d'escombraries al matí, no és la que volem, ja que Andorra la Vella ha de ser un referent amb la neteja i l'ordre a la via pública, i per això demanem la col·laboració de tots els ciutadans", ha afirmat David Astrié, conseller de Medi Ambient i Innovació del comú d'Andorra la Vella.



La primera campanya de sensibilització es va fer ara fa un, i va comportar l'establiment de quatre sancions. De moment, aquesta segona campanya no comporta sancions, però podria ser que en el futur el comú les acabés implantant. Mentrestant, el servei d'inspecció continuarà fent tasques de sensibilització. A més, la campanya inclou informació en el butlletí i un díptic que es repartirà a les llars, i també suports publicitaris. El comú també constata que sovint es fa un mal ús dels punts de recollida selectiva, i recorda que darrerament s'han instal·lat minideixalleries a espais com el Parc Central.



Un altre aspecte important que la corporació pretén evitar, sobretot aquests dies de calor, són les plagues de determinats animals. "Durant el dia –explica David Astrié–, el cubell ha d'estar tancat a l'edifici, no pot estar a la via pública, ja que d'aquesta manera s'embruta el carrer i, a més, es poden produir plagues de rates, que ja hem tingut i que hem hagut de solucionar, com altres comuns, mitjançant un tractament, i això té moltes causes, però una d'elles és dipositar la brossa a qualsevol hora i a qualsevol lloc i, en dies de calor com els actuals, fa que fermenti i atregui per exemple a rates". Pel que fa als contenidors que estan a la via pública, el comú no es planteja a curt termini retirar-los, com sí que fan a altres països, perquè creuen que serveixen per embellir la parròquia.