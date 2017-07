La cònsol afirma que en un escenari bilateral es podrien signar convenis perquè es rebi una subvenció pels serveis nacionals oferts

La cònsol major d’Andorra la Vella té assumit que el repartiment de les transferències que proposa difícilment comptarà amb el suport de la majoria de la taula en què treballen Govern, grups parlamentaris i comuns. El reconeixement als serveis nacionals que sosté que dona la parròquia i el major pes de la població que reclama no es veuran reconeguts per aquesta via i planteja un altre camí que pugui satisfer les reivindicacions de la capital. Conxita Marsol afirma que encara hi pot haver algun canvi, algun petit detall, “però veient la majoria dels comuns l’interès general o majoritari prevaldrà sobre