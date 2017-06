El comú millora l'accés a la Vall del Madriu des de Prat Primer

S'ha adequat l'espai delimitant-lo amb una barana de fusta, s'hi ha fet una àmplia zona de pàrquing i hi ha un espai de descans

Actualitzada 30/06/2017 a les 14:02

El Comú d’Andorra la Vella ha adequat l’accés a la Vall del Madriu-Perafita-Claror a través del camí de Prat Primer. S’ha delimitat l’espai amb baranes de fusta i una àmplia zona de pàrquing, que permet l’aparcament d’una cinquantena de vehicles, un espai de descans i un punt d’aigua. L’accés renovat està indicat amb un cartell de fusta de grans dimensions integrat a l’entorn.



Els treballs, que s’han realitzat durant els mesos de maig i juny, han consistit en adequar el talús, la zona forestal i els drenatges del terreny, condicionar i delimitar l’aparcament i la zona de descans, i plantar espècies autòctones.



L’espai renovat d’accés al camí de Prat Primer, que ha tingut un cost aproximat de 10.000 euros, inclou una senyalització específica tant de la zona com de l’aparcament i una taula de senyalització dels camins.



El Camí de Prat Primer és un dels accessos principals a la Vall del Madriu-Perafita-Claror, declarada patrimoni immaterial de la humanitat per la UNESCO el 2004. A dia d’avui només hi ha 88 paisatges culturals en tot el món inclosos a la llista del Patrimoni mundial en la categoria de bens culturals (paisatge cultural).



Seguint el camí de Prat Primer, que té un recorregut de gairebé 4 km i un desnivell d’uns 800 metres a través d’un frondós bosc de pi roig, s’arriba directament al refugi de Prat Primer. Des d’aquest punt s’accedeix molt fàcilment a la vall del Madriu-Perafita-Claror, ja sigui per la collada de Prat Primer per arribar ràpidament a la zona de Claror i al seu refugi, o bé pel Coll Pa, on el camí ens dirigirà a la cabana de pastor de Claror i cap a l’Estany de la Nou.