Caldea vol construir una piscina transparent a sobre del riu Valira

El director general del termolúdic va dir que encara era un projecte inicial però que “serà espectacular

i consolidarà la marca”

Miguel Pedregal, director general de Caldea-Inúu, va presentar com a projecte de futur la construcció d’una nova piscina termal panoràmica en la qual tant les parets com el terra seran completament transparents. “És una idea espectacular i contribuirà encara més a consolidar la marca Caldea”, va indicar. Aquesta nova instal·lació, que penjaria a vuit metres d’alçada per sobre del riu Valira, estaria ubicada a l’espai que ara ocupa el jacuzzi exterior, de manera que no caldria començar les obres de condicionament des de zero. “L’actual piscina ja penja uns quatre o cinc metres i, per tant, només caldria ocupar l’espai