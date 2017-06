Actualitzada 28/06/2017 a les 07:04

El comú d’Encamp preveu per avui un tall en el subministrament de la xarxa d’aigua. L’afectació tindrà lloc de les 10 a les 12 del migdia. Els veïns que no tindran aigua corrent a casa durant aquest període de temps seran els del carrer Hort de Godí, carrer del Torrent de la Canadilla i carrer del Doro. El tall es fa per la necessitat de realitzar una intervenció a la xarxa d’aigua potable de la parròquia.