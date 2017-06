Mortés creu que la dissolució de Grandvalira no beneficiarà Vallnord

L'oposició reclama més proactivitat per donar una utilitat a l'Andorra Congrés Centre d'Ordino

El trencament de la marca Grandvalira, que tot apunta que es confirmarà aquest 3 de juliol durant l'assemblea extraordinària prevista, no es veu en clau positiva des d'Ordino-Arcalís. El cònsol major de la parròquia, Josep Àngel Mortés, ha manifestat aquest dimarts al migdia que en cap cas la dissolució de Nevasa suposaria "un benefici per a Arcalís". A més, i pensant en la imatge de país, seria un "perjudici", ha afegit. Mortés ha plantejat que, passi el que passi, els quilòmetres esquiables a l'altra vall seguiran sent els mateixos i, per tant, a Vallnord "no ens afectarà negativament ni positivament".



El cònsol ha assegurat que el trencament de Grandvalira seria "una llàstima" i l'ha desvinculat del procés viscut a Vallnord els darrers anys, en què s'ha passat a tenir dos directors per a cada sector i cap a Vallnord. Ha estat "una reestructuració externa", ha manifestat. Pel que fa a la plataforma de Soldeu i a la polèmica sobre la seva conveniència, Mortés considera que és "una cosa bona per al país".



Les manifestacions del cònsol s'han fet en acabar el consell de comú celebrat aquest migdia, durant el qual l'oposició ha tornat a insistir sobre la necessitat d'ocupar les instal·lacions de l'Andorra Congrés Centre d'Ordino (ACCO). En aquest sentit, "el comú hauria d'anar a picar més a la porta" a privats per trobar possibles interessats, ha reclamat la consellera liberal, Sandra Tudó. En aquest punt, Mortés ha assegurat que hi estan treballant però que, a dia d'avui, només hi ha una possible empresa interessada. Fins que aquesta o una altra empresa no faci una proposta més formal, no es tornarà a llançar el concurs públic, el qual va quedar desert fa un any. "És complicat, si ja costa amb el centre de congressos d'Andorra la Vella, encara costa més a Ordino", ha justificat el mandatari comunal.

