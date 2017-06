Marsol confia a tenir els informes que falten dels Pouets en breu

A la cònsol major li consta un canvi en la manera d’actuar dels gestors de l’aparcament

La cònsol major d’Andorra la Vella, Conxita Marsol, confia que els gestors de l’aparcament dels Pouets entregaran aviat els informes tècnics que faltaven. Després del passat consell del comú, Marsol va comentar que si no s’entregava aquesta documentació en breu, es plantejaria fins i tot retirar-los la concessió, però els darrers dies ha comprovat com la situació ja no és la mateixa, “encara no els tenim i els estem esperant, però de totes maneres sabem que ja han contractat una enginyeria nova i ens estan demostrant que volen fer bé les coses”.

Els propietaris de Dionis SLU, l’empresa adjudicatària d’origen rus,