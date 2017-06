Mandicó fa pública una carta de la FIS on s'exposa que, sense la plataforma, Soldeu no pot acollir la Copa del Món

El president d'Ensisa ha respost a Joan Viladomat, que l'acusa d'haver tirat endavant una plataforma "molt il·legal"

Actualitzada 27/06/2017 a les 17:35

La Federació Internacional d'Esquí sí que considera que la plataforma de Soldeu és condició sine qua non perquè s'hi puguin desenvolupar les finals de la Copa del Món. Per un tema d'espai per poder fer els descensos, per poder acollir premsa i públic, i també per un tema de seguretat. Així ho deixa clar en una carta enviada a Grandvalira i que data del 20 de juny passat. Està signada pels presidents dels dos circuits, masculí i femení.



La carta l'ha mostrat el cònsol major de Canillo i president d'Ensisa, Josep Mandicó, en acabar el consell de comú avui al migdia. El seu contingut respon les acusacions arribades tant de l'oposició parlamentària com del mateix Joan Viladomat, màxim accionista de Saetde. Mandicó també ha explicat que no ha fet pública la carta abans per no "polititzar" la sessió del Consell General de dijous passat, 22 de juny, que precisament portava un punt que tractava aquesta polèmica. La carta "no deixa cap mena de dubte" sobre la necessitat de construir la plataforma. Mandicó també ha defensat les 450 places d'aparcament que s'hi construiran, per solucionar una "mancança de vint anys al poble" de Soldeu.



En relació a la carta, Mandicó ha lamentat que se'ls hagi acusat de mentir sobre la necessitat de la plataforma, i també ha lamentat que s'hagin vist en la necessitat de parlar amb la FIS perquè fessin una carta d'aquestes característiques.



D'altra banda, el president d'Ensisa també ha volgut respondre Joan Viladomat pel que fa a les acusacions sobre la plataforma "molt il·legal", al seu parer, perquè es tracta d'una "requalificació urbanística" encoberta. "En cap cas hi ha hagut cap canvi de classificació del sòl" ni "cap canvi de qualificació urbanística", ha assegurat Mandicó. Així mateix, ha plantejat que "si nosaltres sabéssim que la plataforma és il·legal el que hauríem de fer és aixecar-nos i marxar". "Estem convençuts que és legal", ha afegit. Les acusacions de Viladomat demostren, per tot plegat, "que està molt mal informat".



En relació a les dades d'audiència de les finals, magnificades al parer de Viladomat, des de Grandvalira també s'ha facilitat un informe fet per Infront (la propietària dels drets de la Copa del Món), amb totes les dades dels darrers esdeveniments similars. L'estimació dels 700 milions d'espectadors potencials s'ha fet partint de les finals de Meribel del 2015 (748 milions) i de St. Moritz el 2016 (596 milions).



Pel que fa al procés de dissolució de la marca Grandvalira, Mandicó ha assegurat que des d'Ensisa encara no s'ha fet cap estudi ni hi ha cap avaluació de les conseqüències, perquè ara estan centrats en "esgotar fins al final" les opcions de mantenir la marca. Després de catorze anys i 75 milions d'euros invertits des de la seva societat, "intentarem trobar una solució". No obstant això, "vistes les declaracions" de Viladomat "se'ns fa difícil que n'hi pugui haver", ha reconegut. Tot queda pendent de l'assemblea extraordinària del proper 3 de juliol.

