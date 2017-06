El consell d'infants presenta un vídeo promocional de la parròquia

L'objectiu de l'audiovisual és donar a conèixer els diferents indrets de la parròquia a través de l'explicació dels nens

Actualitzada 27/06/2017 a les 13:57

El consell d'infants d'Ordino ha presentat avui un vídeo promocional de la parròquia realitzat pels alumnes de l'escola andorrana. La idea de la producció de l'audiovisual va sorgir a l'anterior sessió ordinària del consell d'infants, celebrada el mes de setembre passat.



Els alumnes de l'escola andorrana i de l'escola francesa van arribar a l'acord de crear un vídeo promocional per tal de donar a conèixer els diferents punts d'interès de la parròquia. La Berta, una de les participants en el vídeo, ha explicat que els alumnes es van organitzar en grups i anaven acompanyats de dos professors encarregats de gravar-los. "Ha estat una experiència molt divertida", ha assegurat la Berta.



Els nens han estat els encarregats d'explicar les característiques dels diferents indrets, com ara el pic de Casamanya, el museu de la Miniatura o l'església de Sant Corneli i Sant Cebrià. "Jo vaig anar a gravar l'església per donar-la a conèixer i perquè vagi més gent a visitar-la", ha explicat l'Ariadna, una de les alumnes.



El comú ha donat suport a la iniciativa a través del departament de Cultura i el de Comunicació. A més, aprofitaran el vídeo per difrondre'l a través de les seves xarxes socials. "El format de set minuts es presta a un visionat ràpid adequat per a les xarxes", ha indicat la cònsol menor, Gemma Riba.